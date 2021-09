Auf den Plätzen zwei und drei folgten Johanna Wimmer und Julia Pfaffenlehner aus St. Anton, die ihre Bürolehre bei er Zimmerei Fahrenberger in Gresten absolviert. Die Teilnehmer stellten ihr Wissen aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Logistik, Rechtswesen und Allgemeinbildung unter Beweis. Die besten drei durften sich neben einem Pokal außerdem über attraktive Preisgelder freuen. Die Siegerehrung erfolgte durch den Obmann der Sparte Handel, Franz Kirnbauer. „Ich habe mir vor meiner Lehrzeit noch keine klaren Vorstellungen über meinen zukünftigen Beruf gemacht. Im Nachhinein betrachtet war es jedoch eine richtige Entscheidung, eine Lehre in einem Bürojob zu machen“, erklärte Julia Pfaffenlehner. Weiters betonte sie, dass ihr an ihrem Beruf besonders der strukturierte Tagesablauf sowie die geregelten Arbeitszeiten gefallen würden. Außerdem sei ein Beruf in diesem Bereich sehr zukunftssicher und bringe viele verschiedene Aufstiegschancen mit sich. Da ihr Ziel immer die Matura war, entschied sie sich für das Modell der „Lehre mit Matura“.