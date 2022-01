Paketdienst kam von Fahrbahn ab: Fahrer verletzt

Zu einer Fahrzeugbergung rückte die Freiwillige Feuerwehr St. Anton an der Jeßnitz in Wohlfahrtsschlag (Gemeinde St. Anton, Bezirk Scheibbs) am Donnerstagmittag aus: Ein Paketbote war von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt.

