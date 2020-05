„Ich finde es sehr schade, dass die Gemeinde St. Anton dem Naturparkverein den Rücken zukehrt. Denn immerhin war der Naturpark gerade in den letzten Jahren für uns immer ein besonderes Aushängeschild, von dem gerade wir Tourismus- und Gastrobetriebe enorm profitieren. Wie sich der Austritt konkret auf meinen Betrieb und das Geschehen am Hochbärneck auswirken wird und was die genauen Beweggründe der Gemeinde zum Austritt waren, entzieht sich meiner Kenntnis.“

Erika Pieber, Pächterin des Almhauses Hochbärneck

„Das ist ganz bitter für uns. Auf dem Naturpark und der Mariazellerbahn ist unsere gesamte Werbung aufgesetzt. Ich kritisiere zwar auch, dass die meisten finanziellen Naturpark-Mittel seit 2015 in die Ötscherbasis und nach Wienerbruck gesteckt werden und wir anderen Betriebe und Regionen etwas zu kurz kommen – Beispiel Beschilderung der Wanderwege –, aber was die Gemeinde mit dem Austritt bezweckt, kann ich nicht nachvollziehen.“

Margit Reisinger, Inhaberin des 60-Betten-Hotels Winterbach in St. Anton

„Es ist bitter, dass die Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz nicht mehr dabei sein will und diese Entscheidung im Alleingang führte und die Bürger nicht miteingebunden hat. Dass die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Grund für den Austritt ist, das kann ich nicht nachvollziehen, da wir das ja alle gemeinsam beschlossen haben. Auch die Statutenänderung ist für mich ein sinnvoller Schritt für die Nachhaltigkeit.“

Renate Gruber, Bürgermeisterin von Gaming und seit zehn Jahren Stellvertreterin im Verein

„Es ist sehr schade, dass St. Anton ausgetreten ist, das tut der ganzen Region weh. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Gemeinde mitnaschen will, ohne etwas zu zahlen. Schon 2019 war die Gemeinde St. Anton gegen die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages. Mir kommt das ein wenig vor wie in der Europäischen Union. Wie sollen es 27 Länder in der EU schaffen, solidarisch zusammenzuarbeiten, wenn dazu nur vier von fünf Naturpark-Gemeinden in der Lage sind?“

Alfred Hinterecker, Bürgermeister außer Dienst von Mitterbach und bisheriger Stellvertreter im Verein