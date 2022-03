Workshops gehen in nächste Runde

Werbung

Dabei wird der zweite Teil der Zukunftskonferenz am Donnerstag, 7. April, um 17.30 Uhr in der Volksschule St. Anton abgehalten. Es sind alle interessierten Bürger eingeladen, an der Entwicklung zukünftiger Projekte für die Gemeinde mitzuwirken. Beim ersten Termin im Oktober wurde die generelle Strategie der Gemeinde für die nächsten Jahre erarbeitet. Dieses Mal werden die konkreteren Projekte im Mittelpunkt des Workshops stehen. „Ich freue mich auf einen spannenden Abend, an dem wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an Projekten für die Zukunft der Gemeinde arbeiten!“, betont Bürgermeisterin Waltraud Stöckl.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.