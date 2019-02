Zertifikatsverleihung an die Naturparkschulen, von lins: Geschäftsführerin Jasmine Bachmann (Naturparke NÖ), Präsident Wolfgang Mair (Naturparke Ö), Bildungsdirektor Johann Heuras, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Barbara Hörmer (VS Gaming), Katharina Berger (VS Annaberg), Gerlinde Zefferer (VS Mitterbach), Katja Weirer, Florian Schublach (beide Naturpark Ötscher-Tormäuer), Elisabeth Lechner (VS St. Anton/Jeßnitz) und Martin Hörmer (VS Gaming/VS St. Anton/Jeßnitz).

| Hebenstreit