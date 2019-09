Die Arbeit hat sich gelohnt - vergangenen Freitag erhielten Kathrin und Josef Müllauer für ihre „Akademie Wintereck“ das Green Care-Zertifikat. Es ist der erste Betrieb in St. Anton an der Jeßnitz und insgesamt der dritte im Bezirk Scheibbs, der mit diesem Zertifikat ausgezeichnet wurde.

Seit 2018 bewirtschaftet das Paar den landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde St. Anton. Nach der Übernahme des Hofes gründeten sie den Verein „Lebens(T)raum Bauernhof“ und die „Akademie Wintereck“, um nicht nur soziales Lernen für Schulklassen sowie Lern- und Legasthenietraining für Kinder anzubieten, sondern auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen am Hof betreuen zu dürfen und ihre Lebensträume erfüllen zu können. Die Green Care-Angebote basieren immer auf tiergestützter Arbeit. Schweine, Schafe, Pferde, Hühner, Kaninchen und Katzen sind am Hof der Familie anzutreffen.

„Ihr seid mit eurem Engagement und Einsatz eine Bereicherung für die Region“, betonte Nicole Prop, Geschäftsführerin von Green Care Österreich, im Rahmen des Festaktes. Auch Otto Auer, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, lobt das Paar bei der Überreichung der Green Care-Hoftafel: „Etwas zu beginnen ist das eine, es jedoch im großen Stil durchzuhalten ist das andere.“ Weiters verlieh Christiane Gupta der Akademie die Hoftafel für die erfolgreiche Absolvierung des Lehrganges „Tiergestütze Intervention am Bauernhof“.

Auch in Zukunft wollen Kathrin und Josef Müllauer auf ihrem Hof Menschen helfen. „Das ist es, was wir immer machen wollten. Das Zertifikat ist nur der Beginn“, freute sich das Paar.