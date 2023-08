Der Schlagerboden bebte

Der Trachtenverein St. Anton rund um Obmann Stefan Winter lud am Wochenende wieder zum zweitägigen Wald- und Wiesenfest auf den Schlagerboden. Trotz Temperaturen um die 30 Grad ließen sich viele Gäste, darunter Bürgermeisterin Waltraud Stöckl, Vize Leo Wurzenberger, FF-Kommandant Gerald Buder oder Pfarrer Marian Lewicki, der am Sonntag auch die Festmesse zelebrierte, das Fest nicht entgehen. Am Samstagabend sorgte die Gruppe „Spatzen 2000“ für Stimmung, am Sonntag unterhielten der Musikverein St. Anton sowie die Gruppen „Die Dorfer“ und die „Kornwildkrainer“. Dazu gab es auch Auftritte der Doxbergler Schuhplattler aus Plankenstein. „Alles in allem wieder ein super gelungenes Fest, bei dem ganz St. Anton und viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden anzutreffen waren“, freute sich Bürgermeisterin Waltraud Stöckl.

Die Doxbergler Schuhplattler aus Plankenstein. Foto: Buder