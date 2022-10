Filmchronisten suchten nach Zeitzeugen: Geschichte neu erlebt

Das Filmchronisten-Team machte kürzlich erstmals in der Region Eisenstraße Station. In St. Anton sammelten Projektleiter Ernst Kieninger und das Eisenstraße-Team spannende Geschichten, Ideen und historisches Film- und Fotomaterial, um daraus dokumentarische Kurzfilme zu gestalten. Diese sollen Ende 2023 öffentlich in der Gemeinde präsentiert und dauerhaft unter „www.filmchronisten.at“ zu sehen sein. „Die Resonanz war sehr gut. Es waren die ganze Zeit über interessierte Besucher im mobilen Filmstudio vor dem Gemeindeamt“, freute sich Sankt Antons Bürgermeisterin Waltraud Stöckl.

Das LEADER-Projekt wird gemeinsam mit der Region Mostviertel-Mitte durchgeführt und von der Europäischen Union sowie dem Land Niederösterreich gefördert. Dabei werden sowohl Erinnerungen von Zeitzeugen als auch aktuelle Initiativen dokumentiert.

