Das passiert beim Musikanten Festival 2019 im Bauer Eventstadl in Traisen. Termin ist am Sonntag, 24. März. Gefeiert wird im Rahmen des ORF NÖ Frühschoppens, bei dem auch die Türnitzer Tanzlmusi ihr 20-Jähriges feiert. Ab 12 Uhr übernimmt Franz Posch, bekannt aus „Mei liabste Weis“, die Moderation und spielt auch mit seinen Inbrügglern auf. Auch an den ersten beiden Tagen, 22. und 23. März, gibt es ein dichtes Programm. Fünf Gruppen machen den Anfang und es gibt eine Besonderheit. „Die Formation ,Auf der Hüttn‘ spielt bei uns auf. Normalerweise treten sie nur alle zwei Jahre bei der Saisoneröffnung in Altenmarkt auf“, ist Organisator Florian Lackinger begeistert. Der Samstag steht im Zeichen der Blasmusik und von Vlado Kumpan und seinen Musikanten.