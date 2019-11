Am Leopolditag um 23.29 Uhr wurde die FF St. Georgen an der Leys zu einem Brand in einem Carport in St. Georgen alarmiert. „Wir sind mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Weil es zunächst so aussah, als würde auch das Haus in Brand stehen, haben wir auch Verstärkung von der FF Oberndorf angefordert“, berichtet Einsatzleiter Manfred Prankl.

„Es brannten aber nur das Carport und die beiden Autos. Wir konnten nach einer Stunde „Brand aus“ geben. Das Carport und die darin befindlichen Fahrzeuge wurden beim Brand völlig zerstört. Das Feuer war vermutlich durch einen technischen Defekt an einem der Pkws ausgelöst worden.