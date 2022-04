Hermann Schneck: Seine Liebe galt der Blasmusik

Werbung

Der Schock in Bründl ist groß: Völlig unerwartet ist am vergangenen Samstag Hermann Schneck im 61. Lebensjahr verstorben. Schneck spielte im Musikverein St. Georgen Tenorhorn, Basstuba und Posaune und war von 1998 bis 2018 Kapellmeister, danach Ehrenkapellmeister.

Die Liste seiner Auszeichnungen ist lang: die Ehrenmedaille in Gold für 40 Jahre als aktiver Musiker, die Ehrennadel in Silber für seine Verdienste für die BAG Scheibbs sowie die Dirigenten-Nadel in Gold. Für seine 20-jährige Tätigkeit als Kapellmeister hatte Hermann Schneck auch den Ehrenring der Gemeinde erhalten.

Der Familienvater, der erst eine Woche vor seinem Tod seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte, hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und drei Enkelkinder.

Die Betstunde findet am Donnerstag, 7. April, in der Pfarrkirche St. Georgen an der Leys statt. Das Heilige Requiem beginnt am Freitag, 8. April, 11 Uhr, in der Pfarrkirche. Statt Kranz- und Blumenspenden ersuchen die Hinterbliebenen um Spenden für den Musiknachwuchs des MV St. Georgen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.