Eine turbulente Krimikomödie von Carl Slotboom hat die Theatergruppe St. Georgen an der Leys heuer auf dem Programm. Unter der Leitung von Markus Grubner wird das Stück „Edelweiß“ rund um die ebenso geheimnisvollen wie komischen Vorfälle in einem imaginären Berghotel in den österreichischen Alpen aufgeführt.

Gerhard Rötzer Was ist da bloß los? Im „Edelweiß“ verschwinden Gäste.

Die Handlung spielt zur Gänze auf der Gästeterrasse des Berghotels: Theaterautor Hans Freud logiert auf Kosten seines Herausgebers im Berghotel „Edelweiß“. Auch Josef, ein Vogelkundler, und die Mitglieder eines deutschen Damenwanderklubs haben sich im Hotel niedergelassen. Da wird der Haushandwerker Leopold mit einem harten Gegenstand bewusstlos geschlagen. Als dann die Seilbahn nicht mehr funktioniert und Hotelgäste verschwinden, ist es für Hotelbesitzerin Inge Müller an der Zeit, etwas zu unternehmen.

Bei der Premiere konnten sich Akteure und Regisseur über ein volles Haus und ein begeistertes Publikum freuen.