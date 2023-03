Ein Fest zum 50er von Pfarrer Anton Hofmarcher

Pfarrer Anton Hofmarcher feierte mit der Pfarre St. Georgen an der Leys seinen 50. Geburtstag, den er am Vortag begangen hatte. Eine volle Kirche zeigt die Beliebtheit des Pfarrers im Pfarrverband Scheibbs-St. Georgen. Die Messe zelebrierte Pfarrer Anton Hofmarcher gemeinsam mit dem pensionierten Pfarrer Leopold Bösendorfer . Übrigens war es auch Bösendorfer, damals noch Kaplan, der Anton Hofmarcher am 11. März 1973 in der Pfarrkirche Purgstall getauft hatte. Nach der Heiligen Messe gratulierten die Ministranten mit einem kreativen Gedicht und die Jungschar mit einem Geburtstagslied.

Seitens des Pfarrgemeinderates und des Pfarrkirchenrates gratulierte Obfrau Leopoldine Fröschl Pfarrer Hofmarcher zum 50er und würdigte seine Leistungen und auch sein fröhliches Zugehen auf die Menschen sowie die wirklich gute Zusammenarbeit im Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat. Als Geschenk erhielt Pfarrer Hofmarcher neben einem liebevoll zusammengestellten Gratulationsbuch einen Korb mit regionalen Spezialitäten und eine gemeinsame Wanderung aufs Hochkar im Juni. Seitens der Gemeinde gratulierte Bürgermeister Alois Mellmer und hob ebenfalls die gute und unkomplizierte Art der Zusammenarbeit zwischen politischer Gemeinde und Pfarrgemeinde hervor.

Als Geschenk überbrachte die Gemeinde Bründler Gutscheine. Im Anschluss an die Messe veranstaltete der Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat eine Agape für den Jubilar, die witterungsbedingt im Pfarrheim stattfand.

