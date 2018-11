Gelungene Premiere für „Leg doch mal die Nonnen um“ in Hendorf.

Eine fulminante Premiere feierte die Theatergruppe St. Georgen an der Leys am vergangenen Freitag mit der Gangsterkomödie „Leg doch mal die Nonnen um“. Die Darsteller sorgten unter der Regie von Hans Scharner für viele Lacher und volle Begeisterung im Publikum.

Fünf Mal wird noch gespielt: Am 23., 24. und 30. November sowie am 1. Dezember um 20 Uhr und am 25. November um 16 Uhr. Karten um 8 Euro: Gasthaus Hendorf und im Gemeindeamt.