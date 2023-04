Lehrlingswettbewerb: Teamwork war gefragt bei „Industrie 4.0“

Teamwork und die zunehmende Digitalsierung standen beim Lehrlingswettbewerb „Industrie 4.0“ in der Vorwoche im Zentrum. Lehrlinge aus den Bereichen Elektro-, Metall- und Prozesstechnik sowie Mechatronik arbeiteten an zwei Tagen im WIFI St. Pölten in sechs Teams zusammen, darunter auch das Team „Future of Production“ der Welser Profile Austria in Gresten.

Die Aufgabenstellung drehte sich diesmal um die topaktuellen Themen Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Recycling. Gefragt war auch das Zusammenspiel mit dem Roboter. Neben Fachwissen, Flexibilität, sozialen und kommunikativen Kompetenzen waren auch Fähigkeiten wie Konstruieren, Fertigen, Montieren, Programmieren, das Austauschen von Daten in unterschiedlichen Systemen sowie das Visualisieren von Daten gefragt.

Bernhard Dichtl, Spartenobmann-Stellvertreter der NÖ Industrie, betont: „Die duale Berufsausbildung ist lebendig. Beim Lehrlingswettbewerb lässt sich live erleben, wie vielfältig die Ansprüche einer nachhaltigen Zukunft sind und wie breit gefächert die heutige Ausbildung ist.“

Die Siegerehrung von „Industrie 4.0“ findet am 26. Juni im WIFI St. Pölten statt.

