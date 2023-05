Scheibbser Stadtfest lockte die Massen an

„Ein absolutes Wetterglück“, lachte Bernhard Hofecker übers ganze Gesicht. Statt der Regenprognose gab es Sonnenschein mit teilweise wolkenverhangenem Himmel und etwas Wind, aber sonst die idealen Voraussetzungen für das Stadtfest. Einzig am Abend machten die kühlen Temperaturen etwas zu schaffen, doch sowohl am Freitag bei der Langen Nacht der Blasmusik, bei der neben der Stadtkapelle Scheibbs auch der Musikverein Reinsberg sowie die Werkskapelle Busatis aufspielten, als auch am Samstag, wo die Bühne den Rastatronics, der Ostpartie und Skandal im Austropop gehörten, sorgte die Musik auf der Hauptbühne in der Bahnhofstraße für beste Stimmung. Auch die von Proberaum Scheibbs bespielte Bühne bei der Stadtmole als auch die Partyzone mit DJ Zeus im Bereich von Clappo's Pub & Bar waren gut besucht.

Tagsüber sorgten die Scheibbser Wirtschaft gemeinsam mit Scheibbser Vereinen und Institutionen sowie der Musikschule für ein abwechslungsreiches Programm. Einer der Höhepunkte für die Kinder dabei war die Riesenseifenblasen Show am Rathausplatz.

Dort wurde auch das Radrennen des ÖAMTC Zweigverein Scheibbs auf den Blassenstein gestartet. Zum 16. Mal ging diese Bergwertung heuer über die Bühne. 42 Starterinnen und Starter fuhren mit den Rennrädern die 4,7 Kilometer lange Strecke hoch, 21 Starter bewältigten mit dem Mountainbike die 500 Höhenmeter.

Fahrtendienst: „emilia“ offiziell an den Verein übergeben

Im Zuge des Stadtfestes übergab auch eine Gemeindedelegation die Schlüssel für das neue E-Auto für den Fahrtendienst „emilia“ dem Verein mit Obmann Walter Reiterlehner. Ab kommenden Montag, 15. Mai, sind die 21 ehrenamtlichen Fahrer des Fahrtendienstes im Einsatz. „Die ersten Anmeldungen für Montag haben wir schon. Auch sonst sind schon über zehn Anmeldungen für die erste Woche bei uns eingelangt“, freut sich Walter Reiterlehner.

Das Projekt will für nicht mehr oder noch nicht mobile Menschen die notwendige Versorgung – Arzt, Apotheke, Einkauf, Besuche, Musikschule, Sportverein – sicherstellen, erklärt Reiterlehner. Eine zweite Zielgruppe sei aber auch die Entlastung der Eltern bei Taxidiensten der Kinder zur Musikschule oder dem Sportverein. „Auch hier gibt es durchaus Potenzial“, ist Reiterlehner überzeugt und will die Anzahl der Fahrten in den nächsten Monaten langsam aber stetig steigern.

Die Kosten berechnen sich aus einem jährlichen Mitgliedsbeitrag (Erwachsene 25 Euro, Kinder 10 Euro, ehrenamtliche Fahrer 12 Euro) und einer Fahrtenpauschale von 1,30 Euro pro Person pro Fahrt innerhalb des Scheibbser Gemeindegebietes und von 3 Euro für eine Fahrt in eine Nachbargemeinde (maximal 15 Kilometer). Fahrten buchen kann man unter https://emilia.emilio.at/login oder telefonisch unter 0677/62662551 bis zu zwei Wochen im Voraus, spätestens aber zwei Stunden vor Fahrtantritt.

