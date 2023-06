Reges Interesse beim ersten Scheibbser Ärztestammtisch

Erst in der Vorwoche freute man sich bei der Österreichischen Gesundheitskasse, dass man in Niederösterreich 19 neue Ärztinnen und Ärzte sowie sechs neue Jobsharingpraxen unter Vertrag genommen hat, die alle im zweiten Halbjahr 2023 ihren Dienst aufnehmen werden. Im Rahmen der jüngsten Landesstellenausschusssitzung wurde auch das Ärzteteam für die Primärversorgungseinrichtung (PVE) Mauer bei Amstetten fixiert, die 2024 in Betrieb gehen soll. Einziges Manko bei der Sache: Für die freien Planstellen im Scheibbser Bezirk hatten sich keine Ärzte gefunden.

Resonanz auf Ärztestammtisch positiv

Dafür gab es in der Vorwoche im Landesklinikum Scheibbs den ersten Ärztestammtisch, um über die medizinische und soziale Versorgung in Scheibbs zu diskutieren und zu überlegen, wie diese weiterentwickelt werden kann. Initiiert hat diesen die im Zuge der Scheibbser Stadtentwicklung entstandene Arbeitsgruppe Miteinander (Freizeit, Sport, Soziales, Generationen). Die Resonanz war sehr positiv.

PrimÖ-Geschäftsführer Philipp Schramhauser und Rechtsanwalt Andreas Joklik (PrimÖ-Netzwerkpartner) präsentierten im Rahmen des Stammtisches Referenzprojekte und informierten über Primärversorgung, Arztsuche und aktuelle Möglichkeiten in Scheibbs. Mit knapp 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte der erste Ärztestammtisch zur Gesundheitsversorgung in Scheibbs einen positiven Start. Im Herbst soll es einen weiteren Stammtisch geben.