Workshop: Identität von Scheibbs beleben

Wie soll die Zukunft der Stadtgemeinde Scheibbs aussehen? Dieser Frage widmeten sich 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einem zweitägigen Workshop zum Thema „Identität Scheibbs beleben“.

Nachdem die Agentur „petrichor“ den Scheibbsern bereits im September das entwickelte Identitäts- und Markenkonzept unter dem Leitthema „Freiraum“ vorsgetellt hatte, ging es jetzt einen großen Schritt weiter. Im Fokus des Workshops standen konkrete Maßnahmen, um gemeinsam die „Kleinstadt der Zukunft“ zu gestalten.

Dabei wurde der Fokus auf die insgesamt 104 gesammelten Projektideen gelenkt. Bei einer Inspirationssafari durch den Ortskern wurden die priorisierten Projekte von den motivierten Bürgerinnen und Bürgern konkret ausgearbeitet. Natürlich alles unter Berücksichtigung der neuen Marke und Identität von Scheibbs, in deren Zentrum der Freiraum und die Symbiose von Stadt-Land-Fluss, Gestaltungskonzentration, Begegnungsspontanität und Talentespielwiese steht. Voller Tatendrang widmeten sich die Arbeitsgruppen „Nachhaltigkeit“ und „Belebung“ mit den Projekten der Begegnungszone und der Innenstadt-Attraktivierung ganz dem neuen Design des Ortskerns. Während in der Arbeitsgruppe „Miteinander“ die Erlaufuferbelebung im Mittelpunkt stand, beschäftigte sich die Gruppe „Begegnung“ mit der Idee eines multifunktionalen Begegnungsraumes in Form eines neuen Stadtsaals und einer Eventlocation.

Im Blick hatten die Teilnehmer aber auch die Herausforderungen für die jeweiligen Projekte, die notwendigen Ressourcen und den zeitlichen Rahmen. Nach der inspirierenden Bürgerbeteiligung werden die Ergebnisse nun von der Agentur petrichor aufbereitet und in einem nächsten Treffen weiter konkretisiert.

Wen jetzt das Interesse gepackt hat, Scheibbs mitzugestalten, kann sich für eine Mitarbeit bei Christina Fuchs (NÖ.Regional) oder Kulturamtsleiter Bernhard Hofecker anmelden. Alle Beiträge zum Stadtentwicklungsprozess und weitere Infos zur Marke Scheibbs findet man unter: www.scheibbs-mitmischen.at.

