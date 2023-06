Städtebaulicher Masterplan für Scheibbs

„Es war schon im Stadterneuerungsbeirat, wo die beiden Architekturbüros nochmals ihren Masterplan präsentierten, ein eindeutiges 14:1-Votum, das dann auch im Stadtrat bestätigt wurde“, erklärt Bürgermeister Franz Aigner (ÖVP) auf NÖN-Nachfrage. Die Auftragssumme liegt bei 69.000 Euro für die Phase I.

In dieser Phase sollen maximal drei aus den Arbeitsgruppen entstandene Ideen als Projekt ausgearbeitet werden, inklusive Kostenrahmen und Umsetzungszeitplan. „Die Überlegungen in puncto Schulen wollen wir dabei aber heraushalten. Das soll ein völlig eigenständiges Projekt werden, weil es sonst den Rahmen sprengen würde“, erklärt Aigner. Ende Juli soll es zu einem ersten konkreten Treffen kommen. In Zusammenarbeit mit der Agentur und der NÖ.Regional startet dann im Herbst die Ausarbeitung der ersten Projekte.

Das Architekturbüro „nonconform“ hat auch den Dorferneuerungsprozess in Reinsberg begleitet und zuletzt auch jene in Trofaiach, wohin der Scheibbser Stadterneuerungsbeirat auch eine Exkursion gemacht hatte, Leoben, Tulln, Leogang, Fließ oder auch Zeillern.