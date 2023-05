Scheibbs in Feierlaune

Das Organisationsteam von scheibbs.IM.PULS hat in Kooperation mit der Stadtgemeinde für das Stadtfest am 12. und 13. Mai wieder ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Am Samstag warten ganztägig Wirtschaftsbetriebe, Vereine und Gastronomen mit Angeboten, Aktivitäten, Schmankerln und Spezialitäten auf, die Stadtkapelle spielt einen Frühschoppen. Außerdem gibt es Dance Aerobic, Kletterturm, Bungee-Run, Fußball-Darts, Seifenblasenshow und vieles mehr.

Auch das Musikprogramm kann sich sehen lassen. Schon am Freitag beginnt es mit dem Bezirksjugendsingen und der Langen Nacht der Blasmusik. Am Samstag werden zwei Bühnen bespielt. Der Proberaum Scheibbs ist für das Musikprogramm bei der Stadtmole verantwortlich und bietet dort ab 20.30 Uhr Elektro Guzzi Hertzinger und eine Aftershow-Party mit Alesh the 3st. Auf der großen Bühne in der Bahnhofstraße zeigen bereits am Nachmittag Schülerinnen und Schüler der Musikschule und Bands des BORG Scheibbs ihr Können. Anschließend bespielen Rastatronics mit Reggae die Bühne. Mit der Ostpartie – der Ostbahn-Kurti Tribute-Band – wird es dann nostalgisch. Die sechs Musiker haben sich dem klassischen Rock 'n' Roll und dem unverkennbaren Ostbahn-Stil verschrieben.

Abschließend präsentiert „Skandal im Austropop“ Deftiges aus Österreich, Kultlieder, Hymnen und geheime Schätze aus der rot-weiß-roten Musikwelt. Der Bereich Clappo's Pub & Bar verwandelt sich zur Partyzone mit DJ Zeus.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.