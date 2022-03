Frühlingserwachen in den Gemeinden im Bezirk Scheibbs

Deshalb haben die Stadtgärtner und Bauhofmitarbeiter um diese Jahreszeit alle Hände voll zu tun. So auch Erich Trimmel, Stadtgärtner in Wieselburg. Zu den Aufgaben, die gerade anstehen, gehören Strauchanlagen ausbessern, alles gießen, was im Herbst noch gesetzt wurde, Rosen schneiden, Rindenmulch auftragen, Baustellenschäden beheben und Dauerbepflanzungen ausbessern.

Welche Arbeiten wann genau erledigt werden müssen und können, hängt stark vom Wetter ab. Da es dieses Jahr relativ trocken ist, muss schon viel gegossen werden. „Man merkt, dass das jedes Jahr früher beginnt. Auch im vergangenen Jahr mussten wir schon sehr bald mit dem Gießen beginnen“, erzählt Trimmel.

Die Städte und Gemeinden im Bezirk bestechen jedes Jahr aufs Neue mit ihrer Gestaltung. In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Gemeinden im Bezirk, darunter Wieselburg, Göstling, Gaming, St. Georgen/Leys, bei der Aktion „Blühendes Niederösterreich“ die Jury überzeugen und wurden mit Preisen für ihre Pflanzen im Ortsbild ausgezeichnet. Auch die Berücksichtigung ökologischer Aspekte spielt bei der Bewertung eine Rolle.

