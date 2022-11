Herbstausklang im Schloss Weinzierl

Ehrenmedaille in Bronze (15 Jahre aktives Mitglied): Manuela Schmutzer; in Silber (25 Jahre): Stefan Wippl; in Gold (40 Jahre): Christian Rauner; in Gold (50 Jahre): Johann Brathofer.

Marketenderinnenabzeichen: Elisabeth Barthofer, Magdalena Spandl.

Leistungsabzeichen in Bronze: Karoline Pernkopf (Trompete), Magdalena Pernkopf (Posaune), Hannelore Barthofer (Querflöte), Lukas Gartner (Posaune). in Gold: Celina Aigner (Querflöte).

Ehrenzeichen (5 Jahre): Barbara Kerschbaumer, Patrick Mangeng, Michael Faux, Stefan Wippl, Sepp Kaiser, Martin Gartner;

Ehrennadel in Bronze (10 Jahre): Roland Wieser, Markus Gartner;

Ehrennadel in Silber (15 Jahre): Anita Weinzerl, Hans Barthofer, Franz Reiter;

Ehrennadel in Gold (20 Jahre): Sepp Wippl, Ignaz Gartner.