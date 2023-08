Noch einmal viel los in der Wanne Scheibbs

Neben den sportlichen Bewerben, die von Bürgermeister Franz Aigner eröffnet wurden, gab es auch eine Menge Rahmenprogramm, wie Schnuppertauchen mit Franz Streyc, Beachvolleyballschnuppertraining und Spaß mit dem Aquaball. Verköstigt wurden die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Badegäste mit Gegrilltem von Jessy und Kaffee und Kuchen von den „Badretter:innen“.

Manuel Windpassinger sicherte sich mit einer Zeit von 33,93 Sekunden auf 50 Metern den Titel des Scheibbser Stadtschwimmmeisters. Pia Zerkhold zeigte, dass sie nicht nur am Snowboard, sondern auch im Wasser schnell ist, und siegte, wie auch in den vergangenen Jahren, mit einer Zeit von 37,77 Sekunden bei den Damen. Bei den Kindern und Jugendlichen belegten die Geschwister Christian und Judith Möser–Kapfenberger über 25 Meter jeweils den ersten Platz.

Organisatorin Irene Zerkhold (links) und Sport-Stadträtin Alena Fallmann mit den siegreichen Burschen des Jahrganges 2015, von links: Philipp Kohlmann, Nino Riegler und Adrian Rehwald. Foto: Zerkhold

50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Gleichmäßigkeitsbewerb

Um möglichst viele wasserbegeisterten Scheibbserinnen und Scheibbser zur Teilnahme an der Veranstaltung zu motivieren, gab es heuer auch einen Gleichmäßigkeitsbewerb, bei dem es nicht ums Tempo ging, sondern darum, bei zweimaligem Schwimmen, der eigenen geschwommenen Zeit möglichst nahe zu kommen.

Die Veranstalter rund um Organisatorin Irene Zerkhold freuten sich über zahlreiche Beteiligung und unter den knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern schafften es bei den Kindern Felix Wurzenberger und Judith Möser-Kapfenberger und bei den Erwachsenen Ivan Ivanov und Simone Klein das Schwimmtempo am gleichmäßigsten zu absolvieren. Der Unterschied zwischen den beiden Zeiten über 50 Meter von Simone Klein betrug nur 0,08 Sekunden.

Foto: Zerkhold

Ab 4. September kurze Pause für Badretter

Nach der gelungenen Veranstaltung gibt es für die Badretter im September eine fast vierwöchige Pause, bevor es in die nächste Wintersaison geht, bei der an den Wochenenden und Feiertagen wieder die Badeaufsicht und Kassadienste ehrenamtlich übernommen werden. Der Verein freut sich natürlich über neue Mitglieder, die dabei helfen, den Badebetrieb in der Wanne noch lange aufrecht zu halten.

Das Scheibbser Allwetterbad Wanne Scheibbs ist von 4. bis 27. September wegen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten geschlossen.