Scheibbser Delegation besuchte Partnerstadt Rutesheim

Die Rutesheimer empfingen die Scheibbser Delegation in der Aula des Schulzentrums offiziell. Dabei erhielten Henry Schort, seit 2008 Vorsitzender des Rutesheimer Partnerschaftskomitees, und seine Frau Carmen für ihr vorbildliches Engagement um die städtepartnerschaftlichen Beziehungen zwischen Rutesheim und Scheibbs die Goldene Ehrennadel der Stadt Scheibbs.

Am zweiten Tag stand ein Stadtrundgang auf dem Programm. Anschließend besuchte die Delegation das Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen, wo eine neu konzipierte Sonderausstellung anlässlich 75 Jahre Porsche Sportwagen präsentiert wurde. Am Abend fand der Fassanstich für das Rutesheimer Fleckenfest statt. Als Gastgeschenk hatten die Scheibbser passenderweise ein Fass „Schwarzer Graf“-Bier von Bruckners Bierwelt und eine große Schachtel Scheibbser Kugeln mitgebracht.

Am Sonntag machte sich die Delegation dann wieder auf den Heimweg. Im Herbst des kommenden Jahres steht ein Besuch einer Rutesheimer Abordnung in Scheibbs auf dem Programm.