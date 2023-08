Grestner Stammzellenspender: „Hoffe, ich kann damit ein Leben retten“

Es war 2017 in Steinakirchen. Der Verein Sirius rief zu einer großen Stammzellen-Typisierungsaktion auf - die erste große im Mostviertel. Und eine, die einen unglaublichen Erfolg verzeichnete. Denn dabei ließen sich nicht weniger als 1.364 mögliche Stammzellenspenderinnen und -spender registrieren. So auch der heute 36-jährige Dominic Teurezbacher, geborener Raffetseder. Der gebürtige Blindenmarkter, der seit 2015 mit seinem Ehemann Michael in Gresten lebt, hat schon gar nicht mehr so bewusst an diese Aktion gedacht, bis ihn heuer im Februar ein Mitarbeiter vom Verein „Geben für Leben“ angerufen hatte.

Dominic Teurezbacher vor der Transplantationsstation im AKH Wien. Foto: Teurezbacher

„Er hat mir nur gesagt, dass ich ein passender Spender wäre und ob ich noch bereit wäre, eine Spende abzugeben“, schildert Dominic Teurezbacher im NÖN-Gespräch. Sofort erklärte sich der ehrenamtliche Rotkreuz-Mitarbeiter, der als Servicetechniker für automatische Türsysteme bei der Firma dormakaba Austria GmbH mit Sitz in Herzogenburg arbeitet, bereit. Er ging zum Hausarzt, gab eine Blutprobe ab und wartete dann ab. Das Ergebnis hat erneut gepasst, seine Spende sei reserviert, hieß es aus dem Transplantationszentrum des AKH Wien. „Danach ist es aber wieder ruhig geworden. Normalerweise verfällt diese Reservierung nach drei Monaten. So auch bei mir. Vor Kurzem hat sich der Verein Geben für Leben erneut bei mir gemeldet. Dem Mann, der meine Spende erhalten sollte, sei es nicht gut gegangen. Daher verstrich diese Frist. Jetzt sei er aber für eine Transplantation bereit“, erzählt Dominic Teurezbacher.

"Es ist ein unglaublich gutes Gefühl zu wissen, dass man vielleicht ein Leben retten kann", sagt Dominic Teurezbacher. Foto: Teurezbacher

Also ab nach Wien ins AKH zur großen Voruntersuchung. „Dort habe ich vier Spritzen mitbekommen, die ich mir die vier Tage vor der Spende verabreichen musste, um Stammzellen zu produzieren“, schildert der 36-Jährige. Am vergangenen Mittwoch war es nun soweit. „Michael und ich sind schon am Vortag nach Wien gefahren und waren dann nach einem guten Frühstück - das sei wichtig, haben mir die Ärzte im Vorfeld gesagt - um halb neun im AKH gewesen. Danach bin ich sechs Stunden an der Maschine gehangen - das war das einzige Unangenehme. Aber auch das war erträglich“, sagt Teurezbacher, dessen Spende nun in die USA geht.

Der genetische Zwilling könnte sein älterer Bruder sein

Die Person, der Dominic vielleicht die Chance für ein neues Leben schenkt, kennt er noch nicht persönlich. „Ich weiß derzeit nur, dass mein genetischer Zwilling etwas älter als ich ist. Laut Geben für Leben könnte er mein älterer Bruder sein. Ich darf in nächster Zeit anonymen Kontakt mit ihm aufnehmen. Der Austausch von persönlichen Daten oder gar ein Treffen darf aber erst nach zwei Jahren erfolgen. Denn erst dann weiß man, ob alles wirklich gut ausgegangen ist“, erklärt Teurezbacher.

Er hofft innigst, dass er mit seiner Spende seinem genetischen Zwilling wirklich das Leben retten kann. Und würde sofort wieder als Spender bereitstehen. „Das ist ein extrem gutes Gefühl und es ist in Wahrheit kein Aufwand. Ich kann jedem und jeder nur raten, sich typisieren zu lassen. Vielleicht bist du ja der nächste Lebensretter“, sagt Dominic Teurezbacher.

Der 13. Spender - wenn das nicht Glück bringt

Übrigens: Dominic Teurezbacher war der mittlerweile 13. Spender aus der Steinakirchner Typisierungsaktion von 2017, der zum Lebensretter werden könnte. Auch das ist eine extrem hohe „Erfolgsquote“. Denn normalerweise liegt die Chance, einen entsprechenden Spender zu finden bei 1:500.000, weiß Walter Brenner vom Verein Geben für Leben. Aktuell gibt es in Österreich 158.565 typisierte Personen. Daraus wurden bisher 445 Spender gefunden.

Alle Infos zur Stammzellenspende und Typisierung unter www.gebenfuerleben.at