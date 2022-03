Typisierungsaktion in Steinakirchen: So einfach kann man Leben retten

Werbung

Eine Stammzellenspende ist oft das einzige Heilmittel für Leukämiekranke. Aber den passenden Spender zu finden ist schwierig. Anders als bei Blutgruppen gibt es nämlich tausende Stammzellentypen. Statistisch gesehen liegt die Chance, den passenden Spender zu finden bei 1:500.000. Umso wichtiger ist es, dass immer wieder neue mögliche Spender in die weltweite Datenbank eingearbeitet werden. Denn vielleicht tragen ja gerade Sie die richtigen Stammzellen in ihrem Körper und können damit ein Leben retten.

Bei der ersten Typisierungsaktion vom Verein Sirius und dem Verein Geben für Leben im August 2017 in Steinakirchen ließen sich damals 1.364 Menschen typisieren. Eine immens hohe Zahl. Die Typisierungsaktion war aber anderwärtig von Erfolg gekrönt. Gleich elf passende Spender wurden bislang gefunden. Am Freitag trafen sich diese mit zwei Spendern aus der 2019 von Franz Mayrhofer und der Firma Haubis gestarteten Typisierungsaktion in Petzenkirchen im GH Josefihof Luger in Wang zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Einhelliger Tenor: "Ich würde sofort wieder spenden. Denn damit vielleicht ein Leben zu retten, ist schon ein ganz besonderes Gefühl", brachte es etwa Sabrina Groiss aus Ferschnitz auf den Punkt.

Gregor Salzmann aus Purgstall war der erste Spender, der aus der Typisierungsaktion 2017 in Steinakirchen hervorging. 2019 spendete er sein Stammzellen an einen Amerikaner. "Leider konnte ich ihn nicht mehr persönlich kennen lernen, denn er ist im Alter von 66 Jahren im Herbst verstorben. Aber die Familie und Ärzte von ihm versicherten mir, dass ich ihm mit meiner Spende das Leben um noch zwei schöne Jahre verlängert habe", schildert Salzmann.

Vorerst anonymer Kontakt von Spender und Empfänger

Viele der Spender haben anonymen Kontakt mit jenen Menschen, denen sie einen genetischen Erbteil von sich selbst gespendet haben. "Frühestens nach zwei Jahren gibt es die Möglichkeit, sich auch persönlich kennen zu lernen. Bis dahin erfolgt der Kontakt nur anonym via Brief- bzw. Mailverkehr", erklärt Walter Brenner vom Verein Geben für Leben.

So ein persönliches Treffen könnte es schon heuer für Thomas Scholler geben. Der Wanger hat seine Stammzellen einer Polin gespendet, mit der er inzwischen regen Mailkontakt hat. "Es geht ihr immer besser. Die Spende scheint die erhoffte Wirkung zu erzielen. Das ist natürlich schon ein besonderes Gefühl, wenn man weiß, damit vielleicht jemanden das Leben gerettet zu haben", sagt Scholler.

Auch Geldspenden sind wichtig

Auch Sirius-Vereinsobmann Manuel Haselsteiner war ein passender Spender. Er hat seine Spende erst vor Kurzem in München abgegeben und ist damit der jüngste Spender aus der Typisierungsaktion von 2017. Grund genug, jetzt wieder gemeinsam mit dem Verein Geben für Leben eine neuerliche Aktion ins Leben zu rufen. "Wir hoffen, dass sich wieder sehr viele typisieren lassen. Und wer nicht in die passende Zielgruppe fällt, der kann auch vorbeikommen, um Geld zu spenden. Denn jede einzelne Typisierung kostet 40 Euro. Da kommt für unsere Vereine schon einiges zusammen", sagt Haselsteiner und hofft auf viele Spender und Nachahmer. Denn Typisierungsaktionen kann es nicht genug geben. "Je umfangreicher die Datenbank, desto größer die Chance, Leben zu retten", unterstreicht Walter Brenner noch einmal.

Die bisherigen Spender aus der Typisierungsaktion in Steinakirchen 2017 und Petzenkirchen 2019:

Sabrina Groiss aus Ferschnitz

Daniela Aichinger aus Steinakirchen

Matthias Mitterer aus Wang

Thomas Scholler aus Wang

Manuel Bramauer aus Petzenkirchen

Manuel Haselsteiner aus Wang

Gregor Salzmann aus Purgstall

Robert Wagner aus Purgstall

Roland Deisel aus Nöchling

Thomas Fröschl aus Brettl

Angelika Leichtfried aus Purgstall

Florian Auer aus Lunz am See

Reinhard Aigner aus Blindenmarkt

Stammzellen-Typisierungsaktion, Sonntag, 3. April, 9 bis 16 Uhr, Festsaal Steinakirchen im Zuge des Steinakirchner Frühlingskirtags. Organisiert und veranstaltet vom Verein Sirius und dem Verein Geben für Leben.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.