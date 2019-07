Die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe in Traisen waren für Kathrin Gugler eine ganz besondere Premiere: Die 15-Jährige, die Anfang des Jahres von der FF-Jugend in den Aktivstand überstellt wurde, durfte zum ersten Mal im Landesbewerb antreten – mit einer reinen Damengruppe, der ersten und derzeit einzigen im Bezirk.

„Wir haben uns gedacht, was unsere Männer können, das können wir auch“, sagt Doris Ziegler von der FF Scheibbs, eine der Gründerinnen der zehnköpfigen Damengruppe. Fit und schnell müsse man schon sein, besonders beim Staffellauf, und auch mit Geschick und Genauigkeit arbeiten, um die gestellten Aufgaben korrekt und fehlerfrei zu lösen. Aber am wichtigsten seien ohnehin der Spaß und die Kamerad(innen)schaft, was am Ende die perfekte Basis für gelungenes Teamwork sei.

Bei den Bewerben am vergangenen Samstag ist es für die Scheibbser Damen leider nicht so gut gelaufen. Das Bewerbsziel wurde nicht erreicht. „Wir hatten uns mehr erhofft“, geben die Floriani-Jüngerinnen zu. „Aber wir geben nicht auf, werden weiter trainieren und unser Bestes geben. Wir wissen, da geht noch viel mehr.“

Auch Kathrin Gugler wird weiterhin mit von der Partie sein und mit ihren Kameradinnen ab dem Frühjahr wieder für die Bewerbe trainieren. Die Zukunft der Feuerwehr wird übrigens immer weiblicher: Fünf Mädchen sind momentan bei der Scheibbser Feuerwehrjugend. Somit ist auch für Nachwuchs bei der Damengruppe gesorgt.