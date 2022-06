"100 Jahre NÖ" im Bezirk Scheibbs: Auftakt bereits Freitagabend

Freitag, 24. Juni

19 Uhr: 100 Jahre NÖ-Geschichte, Vernissage Fotoausstellung „Menschenbilder“ und historischer Rückblick mit Stadtarchivar Johann Schagerl, szenische Lesung Schauspiel Scheibbs (Rathaus)

20 Uhr: Party Night mit Party4U:Austria im Stadtpark

Samstag, 25. Juni

ab 10 Uhr: Jugendfußballturnier am Sportplatz; 11 Uhr: Eröffnung des Bezirksfestes mit Tortenanschnitt beim Raimund Holzer Platz; 11 bis 18 Uhr: Fest in der Stadt mit Flaniermeile, Vereinsmeile, Bildungsmeile, Blaulichtmeile und Bezirksbauernkammer; 11.30 Uhr: Frühschoppen Stadtkapelle Scheibbs; 13 Uhr: Karate-Showact ASKÖ Purgstall; ab 14 Uhr: Musik und Tanz, Musikgruppen, Chöre und Musikschulensembles präsentieren sich, Kinderpogramm, Bücherflohmarkt, Entenrennen; 19.45 Uhr: Konzert Big Band der Musikschule Wieselburg; 21 bis 23 Uhr: Funk, Soul & Rock mit Squeeze Box (Bühne am Rathausplatz).

Sonntag, 26. Juni

8 Uhr: Einzug der Gemeindevertreter begleitet von Blasmusikkapellen; 9 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst am Rathausplatz; 10.15 Uhr: Festakt 100 Jahre NÖ; 11 bis 14 Uhr: Frühschoppen mit dem Bezirksblasorchester, Interviews mit erfolgreichen Sportlern sowie Vertretern aus Wirtschaft, Tourismus und Kultur; 11 bis 18 Uhr: Fest in der Stadt; 14 Uhr: Musik und Tanz am Rathausplatz und in der Innenstadt.

Initiativen und Organisationen, die an beiden Tagen vor Ort sind (jeweils 11 bis 18 Uhr in der Gaminger Straße, Hauptstraße, Rathausplatz, Stadtmole, Schloss und Kapuzinerplatz):

Flaniermeile: Musik, Informationen und Schmankerln aus den Gemeinden

Vereinsmeile: ÖTK Kletterturm, Sportland NÖ Challenge-Area und viele weitere Vereine im gesamten Stadtgebiet

Bildungsmeile: Buchhandlung Ebner vor 100 Jahren; BHW Lesepicknick & Mundart Memory; KWB & Pfarre Kirchturmführungen (13 bis 15 Uhr); Gesunde Gemeinde; Kneipp-Aktiv-Club- Scheibbs; Volkshochschule (15.30 Uhr Stadtführungen); Henry Laden des Roten Kreuzes (9 bis 11 Uhr Kinderschminken, 14 Uhr Modeschau); Radfahrschule Schulterblick; Tut gut! (Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit); BIGS Gaming Bildungszentrum für Soziale Berufe; Polytechnische Schule des Bezirkes Scheibbs; Kammer für Arbeiter und Angestellte (Rechtsberatung).

Blaulichtmeile: Freiwillige Feuerwehr (Waldbrandfahrzeug, Oldtimer-Rundfahrten, Zielspritzen); Rotes Kreuz (Vorstellung des neuen Rettungstransporters); Polizei (Kinderpolizei, Alkotest); Bergrettung (Kistenklettern); das Bundesheer präsentiert Spezialfahrzeuge; ÖAMTC-Pannenwagen; Zivilschutzverband (Beratung, Vorsorge).

Bezirksbauernkammer Scheibbs: Informationen zu Land- und Forstwirtschaft, Rahmenprogramm.

Alle Infos zum Programm: www.100jahrenoe.at