Volksmusik-Stars begeisterten in Wieselburg .

Wenn Hans Heiland zur Volkstümlichen Starweihnacht einlädt, dann kommen nicht nur die Stars, sondern auch die Besucher in Scharen. So auch am Sonntag, wo im NV-Forum der Messe Wieselburg das jüngste Weihnachtskonzert mit den Edlseern, Andy Borg, Sigrid & Marina sowie den Nockis über die Bühne ging.