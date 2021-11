Single-Release: Verena Koppendorfers "Lost Dreams, big plans"

Mit besonderer (Hin-) Gabe zur Musik begann die Karriere der gebürtigen Steinakirchnerin schon früh: Seit ihrem fünften Lebensjahr nimmt Verena Koppendorfer regelmäßig Gesangsunterricht, zu Beginn in ihrer Heimatgemeinde, später als Mitglied des Jugendjazzorchesters NÖ und in der eigenen Band „Carlos“. Es folgte ein Studium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.

Mit ihrem neuen Song „Lost Dreams“ wagt sie nun als „Ivery“ den Sprung ins Musikbusiness.