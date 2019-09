Baufirma Swietelsky übernahm vor knapp einem Jahr die Firma Ing. Baierl GmbH und präsentierte nun, was bisher passiert ist.

Vor knapp einem Jahr verkauften Erich und Brigitte Baierl ihren Elektro- und Installationsbetrieb an die Linzer Baufirma Swietelsky. Standort, Mitarbeiter und Firmenname haben sich nicht verändert – nur die Gesichter an der Spitze. Und die haben sich mittlerweile eingelebt, die Büroflächen verdoppelt, neue Mitarbeiter angestellt und das Ganze am Freitag mit einem großen Fest gefeiert.

„Wir wurden von der Familie Baierl und ihren Mitarbeitern mit offenen Armen empfangen. Ohne sie hätte das alles nichtfunktioniert“, bedankte sich Engelbert Schwank, Geschäftsführer der Ing. Baierl GmbH sowie Prokurist von Swietelsky. Apropos Mitarbeiter: Das Interesse, im Traditionsbetrieb zu arbeiten, ist ungebrochen. Denn das Team ist in den letzten Monaten um zehn Prozent gewachsen – auf insgesamt 49 Mitarbeiter.

„Wollen weiterhin ein Vorzeigebetrieb sein“

„Uns und auch der Familie Baierl war wichtig, dass der Grundgedanke der Firma derselbe bleibt. Wir haben höchstes Interesse daran, die Firma voran zu treiben und die Wertschöpfung noch weiter zu vertiefen. Wir wollen weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber in der Region sein, ein Vorzeigebetrieb, der auf Nachwuchsarbeit setzt“, betont Swietelsky-Geschäftsführer Karl Weidinger. Übrigens: Erich Baierl blieb noch bis Dezember, um die Übergabe perfekt zu machen. „Das was ihr da aufgebaut habt, das ist ein Lebenswerk“, sprach VP-Landtagsabgeordneter Anton Erber dem pensionierten Unternehmerpaar Lob aus.

Zum Abschluss der Feier wagten alle Gäste einen Blick in die neuen Räumlichkeiten. Das Büro wanderte vom Erdgeschoß in den ersten Stock. Aufenthaltsräume für Mitarbeiter, Besprechungsräume für Kundenberatungen und ein Hauch digitalisierter Welt machen die Sanierung komplett.