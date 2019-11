In der Gemeinde Steinakirchen hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Sachen Klimaschutz einiges getan. Durch die Umrüstung der kompletten öffentlichen Beleuchtung auf die moderne LED-Technologie spart die Gemeinde sehr viel Energie und leistet zudem einen Beitrag zum Klimaschutz. „Auch mit Aktionen wie der GEHmeindeRAD - Sitzung, bei der Gemeinderäte mit dem Rad oder zu Fuß zur Sitzung gekommen sind, wird versucht, Vorbildwirkung zu zeigen und die Bevölkerung soll animiert werden, klimafreundlich zu leben“, sagt VP-Bürgermeister Wolfgang Pöhacker.

Nun wurde die Gemeinde Steinakirchen für zehn Jahre im größten Klimaschutz-Netzwerk Österreichs im Rahmen einer Veranstaltung unter dem Motto „gemeinden.gestalten.zukunft“ geehrt . Einen Blick in die Zukunft und einen Faktencheck rund um die Klimakrise lieferte der ORF-Wettermoderator und Klima-Kommunikator Marcus Wadsak. Erster Gratulant war LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Mit aktuell 365 Klimabündnis-Gemeinden sind wir Europameister – europaweit sind wir die Region mit den meisten Gemeinden im Klimabündnis.“