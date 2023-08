Erlauftaler Klänge im Auseerland

Seit der Pensionierung von Tierarzt Franz-Xaver Theuretzbacher und seiner Wohnsitzübersiedlung vom Kleinerauftaler Steinakirchen ins steirische Ausseerland in die Gemeinde Bad Mitterndorf leben die beiden Musikkapellen von Steinakirchen und Kumitz einen regen Austausch. „Letztes Jahr war die Musikkapelle Kumitz zu Gast bei unserem Dorffest in Wang“, erzählt der Steinakirchner Kapellmeister Hannes Leichtfried. „Heuer haben wir den Gegenbesuch ins steirische Ausseerland gestartet.“

Zum 160-jährigen Gründungsjubiläum der Musikkapelle Kumitz spielten die Steinakirchner Musiker beim Festevent im Musi-Zelt groß auf. Obfrau Andrea Willenpart ist sehr angetan über die gesellige und freundschaftliche Kooperation der beiden Musikkapellen. „Wir haben unseren Musikfreunden Mostviertler Birnenmost als Gastgeschenke überreicht. Die Kumitzer beschenkten uns mit handbemalten Ausseer Lebkuchenherzen als Erinnerung an ein tolles musikalisches Wochenende.“

Gruppenfoto der Marketenderinnen der Kapellen von Steinakirchen und Kumitz. Foto: Wolfgang Zimprich

Neben dem Zeltfest-Auftritt ging es für die Steinakirchner Musiker auf den Loser, den Hausberg der Altausseer. Am letzten Tag war eine Bootsfahrt am Grundlsee, dem steirischen Meer, der landschaftliche Höhepunkt der Musik-Kulturreise. Beim Festumzug mischten sich auch Nikolaus und Krampus mitten im Sommer unter die Gruppen. In fast allen Orten am Fuße des mächtigen Grimming-Massivs haben nämlich die Nikolospiele als bäuerlicher Jedermann eine lange Tradition und tragen auch das Prädikat „Welt-Kulturerbe“. Das diesjährige Krampusspiel der Nikologruppe Kumitz findet am 5. Dezember beim Zirbenhof Stückelschweiger statt. Der Ursprung der Nikologruppe Kumitz lässt sich übrigens bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Die Vorbereitungen auf den nächsten Gegenbesuch im Erlauftal sind bereits am Laufen.

Bis es so weit ist, werden noch einige Proben und Auftritte von Franz-Xaver Theuretzbacher mit seinem neuen Klangkörper vergehen. Der Posaunist freut sich mit dem Kumitzer Vereinsobmann Lukas Strimitzer und dem Kapellmeister Hannes Schlömmer über die gelungene Musi-Freundschaft.