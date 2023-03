Gemeinderatssitzung: „Haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt“

Die Finanzen der Gemeinde Steinakirchen waren Hauptthema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Im Anbetracht des vorliegenden Rechnungsabschlusses für das Jahr 2022 betonte auch der Bürgermeister Wolfgang Pöhacker (ÖVP): „Trotz der sehr schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen 2022 ist es gelungen, ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Vor allem der Zuwachs beim Haushaltspotenzial auf fast 0,5 Millionen Euro und die Steigerung der Liquidität um 346.500 auf ebenfalls fast 0,5 Millionen Euro ist sehr erfreulich.“ Damit hat sich der Trend der positiven Jahresabschlüsse fortgesetzt. Der Überschuss konnte nun auch in den Nachtragsvoranschlag 2023 eingearbeitet werden. „Trotz einiger Ausgaben verbleibt ein Haushaltspotenzial in der Höhe von 210.800 Euro, was einen guten finanziellen Polster für 2023 darstellt“, betont der Bürgermeister.

Diskussionen gab es bezüglich der entstandenen Mehrkosten beim Umbau des Gemeindeamtes. Statt der veranschlagten und im Gemeinderat abgesegneten 117.000 Euro schlägt sich die Sanierung nun mit 157.000 Euro zu Buche. „Das ist für mich unverständlich, zumal wir ja über Fixangebote abgestimmt haben. Außerdem sind wir über die Mehrkosten nicht informiert worden“, übt Roman Böcksteiner (LUST) Kritik. Dass es bei einer Baustelle immer wieder zu unvorhergesehenen Arbeiten kommen könne, betonte auch der Projektleiter Thomas Stockinger (ÖVP): „Zudem sind die Malerarbeiten um einiges teuerer geworden.“ Der Gemeinderat einigte sich darauf, bei künftigen Projekten einen Kostenpuffer einzuplanen. Der Nachtragsvoranschlag wurde mit drei Gegenstimmen (alle LUST) beschlossen.

