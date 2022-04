"Hasenparty" im Festsaal .

Am Karsamstag stieg im Steinakirchner Festsaal die „Hasenparty“. Der Eventveranstalter „party4U“ mit Christian Sauer an der Spitze durfte sich über erfreulich viele Gäste freuen, die die Osternacht in eine Partynacht verwandelten. Die „Discostars“ legten am DJ-Pult auf und sorgten für beste Feierlaune unter den vor allem jungen Gästen.