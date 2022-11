Haube und Schal für den neuen Kaplan

Am Weltmissionssonntag durfte die Pfarre Steinakirchen „Weltkirche hautnah“ erleben, denn es konnte bei allen Gottesdiensten mit dem Priester Sojan Thomas ein neuer Kaplan willkommen geheißen werden.

Thomas stammt aus Kerala in Indien und ist 35 Jahre jung. Die katholische Kirche in diesem Land hat die Möglichkeit, zahlreiche Geistliche in die ganze Welt zu schicken, da aufgrund genügender Berufungen alle Pfarrstellen besetzt sind. Er wird als Seelsorger das Pfarrteam unterstützen und zuerst die deutsche Sprache erlernen.

Der Obmann des Pfarrgemeinderates Alfred Kaltenbrunner überreichte dem jungen Geistlichen als Willkommensgruß eine Haube, Handschuhe und einen Schal, da ja der Winter bevorsteht. Diese Jahreszeit wird für Kaplan Sojan sicherlich eine neue Erfahrung werden, denn er hat noch nie Schnee erlebt.

