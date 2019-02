Viel Wirbel um nichts? Noch vor drei Wochen verkündete Zahnarzt Franz Zach, er müsse wegen Personalmangels (und der Qualität des Personals) seine Ordination schließen (die NÖN berichtete). Das tut er jetzt aber nicht. Und auch seinen Kassenvertrag legt er nicht zurück. Woher kam plötzlich die Wende?

„Wir haben Zuwachs in unserem Team bekommen. Dadurch sind wir aus dem Ärgsten raus. Eine Schließung ist vorerst nicht notwendig“, sagt er. Nachdem das Thema in der NÖN behandelt wurde, hatten sich sogar zwei Damen in der Ordination beworben. Zweiteren steht aber erst ein Schnupper-Termin bevor. Erschütternd war für Zach allerdings, dass nach einem Fernsehbericht im ORF keine einzige Bewerbung ins Haus geflattert ist.

„Wie es im Sommer dann ausschaut, weiß ich auch noch nicht. Lust hat man keine mehr zu arbeiten.“Zahnarzt Franz Zach

Gegessen ist das Problem mit dem Teamzuwachs aber noch lange nicht. Denn seine neue Mitarbeiterin aus St. Georgen/Ybbsfelde hat vor, ab Sommer eine andere Ausbildung zu absolvieren. „Damit ist das Problem nur aufgeschoben. Wie es im Sommer dann ausschaut, weiß ich auch noch nicht. Lust hat man keine mehr zu arbeiten.“ Fest steht für den Mediziner auch, dass er nie wieder ohne eine zweite Assistentin arbeiten möchte. „Die Versäumnisse der letzten 15 Jahre können wir nicht in drei Monaten wegmachen. Da ist noch vieles zu ändern“, fordert Zach. Politisch reagiert hat übrigens nur einer: FP-Klubobmann Martin Huber bat um ein Gespräch.