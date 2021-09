Seit Mitte Juli laufen die Bauarbeiten an der neuen Wasserversorgungsanlage am Lonitzberg. Dass eifrig gearbeitet wird, ist unübersehbar. Mehr als zehn Kilometer, also über 50 Prozent, der Wasserleitung sind verlegt. In der Vorwoche war Bürgermeister Wolfgang Pöhacker (ÖVP) unterwegs für die Hausanschlussbegehung.

„In den nächsten Wochen wird weiterverlegt. Ende September sollen circa 80 Prozent der Wasserleitung verlegt sein“, hofft der Ortschef. Darüber hinaus wird die Steuerungsanlage vom Brunnen Aufeld erweitert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Elektroinstallationen sowie die Druckprüfung vergeben.

„Anfang Oktober starten wir dann mit der Errichtung der beiden Hochbehälter. Wir wollen heuer noch so weit wie möglich kommen“, skizziert Pöhacker den Zeitplan. Die Fertigstellung des zwei Millionen Euro schweren Projekts ist bis Herbst 2022 geplant.