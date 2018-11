Zwei Chöre, eine Vokalistin, Streichorchester und Jazzensemble boten dem Publikum in der vollbesetzen Steinakirchner Pfarrkirche vergangenen Samstag ein Klangerlebnis der ganz besonderen Art.

Die „Singgemeinschaft Ruprechtshofen & St. Leonhard“ mit rund 50 Sängern, der Reinsberger Chor „inwendig woarm“ mit rund 40 Sängern und die Vokalistin Irene Fellner-Feldegg, untermalt von Streichorchester und Jazzensemble, brachten die Steinakirchner Pfarrkirche mit der „Mass of Joy“ des Komponisten Ralf Grössler unter der Gesamtleitung von Johann Wiesenbacher zum Klingen. „Musk berührt die Tiefen unserer Seele. Der Abend soll uns stärken im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe“, unterstrich Pfarrer Hans Lagler.