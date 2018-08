Zahlreiche Tierbegeisterte besuchten gemeinsam mit Hauptorganisatorin Ingeborg Gruber den Oberndorfner Lama- und Alpakahof von Renate und Gerhard Rappersberger und wanderten mit den Tieren vergangenen Dienstagnachmittag durch Feld und Flur.

Lea Heimberger mit einem der Lamas. | Ingeborg Grubner

„Wir haben uns einfach von der Ruhe und Gelassenheit der Lamas und Alpakas anstecken lassen und die herrliche Naturlandschaft genossen“, freut sich Grubner über den gelungenen Tag. Nach einer erfrischenden Abkühlung in der Melk wurde weitergewandert. Die Familie Rappersberger hat in Oberndorf das Lamawanderland etabliert und zu einem österreichischen Leitbetrieb entwickelt. Auf mehr als vier Hektar Grünland weiden rund 30 Lamas und zehn Alpakas, die Besucher als Wanderbegleiter und Tragtiere erfreuen. Zum Abschluss wurde in einem Tipi „Fledermäuse“ gegrillt.