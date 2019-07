Seit 2016 erstreckt sich die „flehende Hand“ Richtung Himmel am Mostviertler Sonnwendkreis in Steinakirchen. Die Skulptur von Miguel Horn wird nun zusätzlich von einem neu kreierten Platz in Szene gesetzt. Dieser wurde von Franz Leichtfried und Ernst Kellnreiter gemauert und bekommt bald auch noch eine Steinverkleidung.

Der aus Chile stammende Künstler Miguel Horn verbrachte bei einem Projekt auch eine Stunde mit den Schülern der Mittelschule in Steinakirchen und arbeitete mit ihnen die Inschrift der bei der Skulptur befestigten Tafel aus.

Projekt eingereicht bei Dorferneuerungsaktion

Die flehende Hand soll ein Zeichen „für alle Menschen, die durch Ausbeutung, Krankheit, Kriege oder Verfolgung unser Verständnis und unsere Hilfe brauchen“ sein. Die Aktion wurde auch bei der Aktion „Stolz auf unser Dorf“ des Dorferneuerungsverein in der Kategorie Platzgestaltung eingereicht.

Im Zuge der Eröffnung des Platzes am Sonnwendkreis wurde, wie jedes Jahr, außerdem das traditionelle Sonnwendfeuer am Haberg entzündet.