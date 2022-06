Pride Flags in den LUST-Fenstern

Werbung

„Die Beschäftigung mit Themen wie LGBTQIA+ darf nicht an den Stadtgrenzen der großen Siedlungsräume Halt machen, sondern bedarf auch einer aktiven und intensiven Auseinandersetzung im ländlichen Raum. Intoleranz und Ausgrenzung findet überall gleichermaßen statt, wenn auch hier am Land oft viel unterschwelliger als im allgemeinen öffentlichen Diskurs. Die Tatsache, dass beispielsweise in Niederösterreich die Einfärbung von Zebrastreifen in Regenbogenfarben landesweit verboten ist, zeigt, dass es hier noch viel Diskussions- und Aufholbedarf gibt. Was für die jüngeren Generationen bereits eine Selbstverständlichkeit ist, bedarf in den älteren Generationen noch viel an Überzeugungsarbeit. Alle Menschen sind gleich“, betont LUST-Klubobmann Wolfgang Zuser.

