Ein attraktives Programm boten die Organisatoren des TTSV Steinakirchen (Sektionen Tennis, Turnen, Ski und Volleyball) den zahlreichen Besuchern des elften Badfestes am vergangenen Wochenende.

Bei Schwimm- und Arschbombenbewerben, Spielen für die Kleinsten im Kinderbecken und beim Poolnudelschwimmen konnten sich die Kinder untereinander messen, vieles ausprobieren und Spaß im kühlen Nass haben.

Auch Familien traten im Team gegeneinander an, wobei es galt, zu dritt auf oder mit einer Luftmatratze am schnellsten zu sein. „Es freut mich, dass unsere vier Sparten bei der Ausrichtung des Festes so gut zusammenhelfen“, ist TTSV-Obmann Gerhard Sieberer stolz. Musikalisch umrahmt wurde das Event von „The Erwayne Prolls“ und DJ Flowjob.