Viva la Musica-Auftakt: Eine Reminiszenz an US-Folk-Rock-Duo

Nur wenige Plätze blieben am Freitagabend im Steinakirchner Kultursaal frei, sehr zur Freude von Viva-la-Musica-Obmann Heinz Bayerl. Zum Auftakt des Kulturprogramms von Viva la Musica im Jahr 2023 gastierten Walter Stöger und Christoph Swoboda mit Liedern von Simon & Garfunkel im Kultursaal. Die beiden bescherten den Besuchern einen wunderbaren Abend voller Erinnerungen mit Liedern sowie anderen Welthits aus vergangenen Jahrzehnten. Sie zeigten mit ihrem Können auf der Gitarre und ihrem Gesang, dass nicht nur Profimusiker fähig sind, ein Publikum zu begeistern. Standing Ovations am Ende ihres Programmes waren der Dank des Publikums an die beiden Musiker.

