Christoph Wolmersdorfer ist euer Direktor für zwei Schulen

Mit Ende des vergangenen Schuljahres verabschiedete sich die langjährige Direktorin Christine Loibl in den Ruhestand. Mit Beginn es neuen Schuljahres hat nun Christoph Wolmersdorfer die Leitung der Schule übernommen: „Es macht große Freude, an beiden Schulen mit altbewährten und äußerst engagierten Lehrerteams zusammenarbeiten zu dürfen.“

Der 42-Jährige ist bereits seit 17 Jahren als Pädagoge für Mathematik, Physik und Chemie in der NMS Steinakrichen beschäftigt und war bereits drei Jahre Loibls Stellvertreter. „Wir sind gut in das neue Schuljahr gestartet und froh drüber, dass Corona nun im Schulbetrieb kein Thema mehr ist und wieder Normalität eingekehrt ist. Auch alle Veranstaltungen und Projekte können zum Glück jetzt wieder durchgeführt werden“, meint der Direktor von insgesamt 61 Volksschülern und 183 Mittelschülern.

Wolmersdorfer möchte die Haltung eines positiven Umgangs mit der Umwelt an die Schüler weitergeben. Der Grundstein dafür ist mit der Ökologischen Volksschule und dem Projekt „Global Action“ in der Mittelschule bereits gelegt. Dabei werden 17 nachhaltige Ziele wie Klimawandel, Menschenrechte, fairer Handel und nachhaltige Landwirtschaft in den Unterricht eingebaut.

Schwerpunkte setzt die MS Steinakirchen auch in der dritten und vierten Klassen. Dabei können die Schüler zwischen den Wahlpflichtfächern „Naturwissenschaften“ (NAWI) oder „Sozial kreativ“, bei dem Theater, Malen sowie Soziales Verhalten im Mittelpunkt steht, wählen. „Dadurch werden die Interessen unserer Schüler besonders gefördert“, betont der Direktor.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.