Steinakirchen/Wang Leopold Heindl: Ein Leben im Dienste der Allgemeinheit

Die Gemeinde Wang trauert um Leopold Heindl. Foto: privat

U nter großer Anteilnahme wurde Leopold Heindl in der Vorwoche am Pfarrfriedhof Steinakirchen zu seiner letzten Ruhestätte geleitet. Leopold Heindl, 30 Jahre Gemeinderat und 40 Jahre Ortsbauernratsfunktionär in Wang, war am 16. August kurz vor seinem 74. Geburtstag verstorben.