Wenn Emilia in der Krippe schläft

Unzählige Familien nutzen das Angebot der Katholischen Jungschar, am Heiligen Abend einen besinnlichen Spaziergang durch die Kirche zu machen. „Die Gruppenleiterinnen stellten bei verschiedenen Stationen die Weihnachtsgeschichte vor und konnten so die Kinder mit der Geburt des Herrn vertraut machen“, freut sich Pastoralassistentin Hemma Putschögl.

Die feierliche Christmette war in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt. „Die Mostviertler Landlpfeifer und der Steinakirchner Kirchenchor musizierten bei dieser Messe“, betont Diakon Robert Plank.

Chor und Orchester der Pfarre hatten eigens für den Christtag eine Messe des Stille-Nacht-Komponisten Franz Xaver Gruber einstudiert.

Pfarrer Hans Lagler stellt begeistert fest: „Die größte Zahl der Mitfeiernden versammelte sich am Stephanitag zur Jugendmesse. Um das Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus noch besser zu verstehen, durfte das drei Monate junge Kind Emilia Frühwirt einige Minuten in der Krippe rasten.“

