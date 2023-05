LSV-Vertreter: „Sehe Bildung als Fundament für ein erfülltes Leben“

NÖN: Sie sind Schüler, arbeiten als freier Mitarbeiter bei der NÖN und sind in der LSV. Wie schafft man da eine ausgewogene „Work-Life-Balance“?

Philipp Schaupp: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber mit gutem Zeit-Management ist es schaffbar. Man muss einfach immer abwägen, was im Moment wichtiger ist und was man vielleicht später machen kann. Irgendwann bekommt man ein gutes Gefühl für die Prioritätensetzung.

Was treibt Sie in der Arbeit als Landesschülervertreter voran?

Schaupp: Mich treibt der Wunsch nach Veränderungen im Bildungssystem voran. Ich bin von einem „schlummernden“ Potenzial überzeugt, aber die Schule, wie wir sie kennen, ist nicht adäquat für unsere Zeit. Ich sehe Bildung als Fundament für ein erfülltes Leben, denn es ist ein Gut unserer Gesellschaft, welches Frieden und Demokratie sichert. Ich setze mich im Generellen gerne für andere Personen ein.

Wie schaut Ihre Arbeit in der LSV aus?

Schaupp: Wir haben in der LSV eine gute Arbeitsaufteilung mit Referaten. Als Referent für Presse und Website bin ich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Außerdem durfte ich mich um das Referat „Stay a Day“ kümmern und habe somit unser Startseminar am Anfang des Schuljahres organisiert. Neben den Referaten sind übers Jahr verteilt immer wieder kleinere Aufgaben zu erfüllen, repräsentative Termine und Sitzungen wahrzunehmen sowie ein regelmäßiger Austausch mit Schülerinnen und Schüler zu pflegen.

Sie waren also einer der Hauptorganisatoren des Startseminars der LSV „Stay a day“. Was macht dieses Seminar für Schülerinnen und Schüler zu etwas Besonderem?

Schaupp: Als Start in das neue Schuljahr bietet das Startseminar eine Möglichkeit des ersten Auftrittes der LSV und kann so die überschulische Vertretung näher an die Schülerinnen und Schüler bringen, über die der Großteil leider gar nicht Bescheid weiß.

Wo befinden sich Ihrer Meinung nach noch Schwächen im Bildungssystem?

Schaupp: Ich sehe Lehr- als auch Lernmethoden noch als Schwächen im Bildungssystem. Der Frontalunterricht begleitet uns schon seit Jahrzehnten und auch der gelehrte Stoff in der Schule bereitet uns nicht auf das spätere Leben vor. Wichtige Kompetenzen wie kritisches Denken, Finanz- und Medienbildung und auch Persönlichkeitsbildung fehlen unserem Schulsystem.

Inwiefern kann man auf Landesebene als Interessensvertretung diesen Schwächen entgegenwirken?

Schaupp: Durch regelmäßigen Austausch mit Schülerinnen und Schülern ermitteln wir, was genau diese bewegt. Außerdem stehen wir mit der Bundesschülervertretung über unsere Landesschulsprecher sowie mit der Bildungsdirektion in regelmäßigem Kontakt. Man kann natürlich etwas bewirken, aber das Problem in der Bildungspolitik ist, dass alles sehr lange Zeit braucht. Wir würden uns wünschen, dass es schneller geht. Umso schöner ist es aber, dann die Erfolge des Einsatzes zu sehen.

Welchen Stellenwert hat die LSV im Moment in Ihrem Leben?

Schaupp: Die LSV hat einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben und ich investiere täglich viel Zeit in die Arbeit als Landesschülervertreter. Natürlich bleibt die Familie immer die oberste Priorität und meine Hobbys und Freunde sind mir auch sehr wichtig.

