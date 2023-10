Zuser: „Bewerbe mich für das Amt des Bürgermeisters“

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat!

Am 3. November ist der Gemeinderat dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin zu wählen. Die Wahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin bestimmt wesentlich, wie professionell die Arbeit der Gemeindeeinrichtungen angeführt wird und welche Bedeutung dem höchsten Gremium der Gemeinde, dem Gemeinderat, zukommt.

Ich bewerbe mich für das Amt des Bürgermeisters, da ich der festen Überzeugung bin, in beiden Belangen sehr viel Kompetenz und Wohlwollen mitzubringen.

Die Bürger*innennähe und Verwaltungseffizienz der Gemeindeeinrichtungen bedürfen einer durchdachten Organisation, ständiger Kommunikation und der Fähigkeit und dem Willen, zum richtigen Zeitpunkt sachorientierte Entscheidungen zu treffen. Die Führungsschwäche des Bürgermeisters in den letzten 10 Jahren haben zu Frustration und Kritik gegenüber den Gemeindeeinrichtungen geführt. Die engagierten Mitarbeiter*innen mussten sich völlig unverschuldet dieser Kritik aussetzen. Meine jahrzehntelange berufliche Erfahrung als Führungskraft werde ich dafür einsetzen, die Gemeindeeinrichtungen wieder zu einem Ort zu machen, an dem Anliegen ernst genommen und in angemessener Zeit erledigt werden. Echte Serviceorientierung soll die oberste Priorität sein. Die Gemeinde soll wieder eine attraktiver Dienstgeberin werden, für die man gerne arbeitet und die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich wertschätzt.

Dem Gemeinderat und seinen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, dem gesetzlich obersten Organ einer Gemeinde, wurde in Steinakirchen seit Beginn meiner Tätigkeit als Gemeinderat zu keinem Zeitpunkt jener Respekt entgegengebracht, der ihm gebührt. Nicht der Gemeinderat ist der verlängerte Arm des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, sondern ganz im Gegenteil ist der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin der/die erste Angestellte des Gemeinderats. Der Gemeinderat setzt Prioritäten und definiert die Rahmenbedingungen, unter welchen die laufende operative Verwaltung und erforderlichen Projekte abzuwickeln sind. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist die ausführende Kraft, die zu jedem Zeitpunkt dem Gemeinderat völlige Transparenz schuldet. Diese Form ständiger Rechenschaftspflicht ist mein tägliches Brot als Projektleiter gegenüber meinen Auftraggebern.

Der Gemeinderat ist Auftraggeber des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin - treffender könnte man das Idealverhältnis zwischen diesen Polen nicht beschreiben. Der Gemeinderat hat keine Holschuld, sondern der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin viele Bringschulden. Im Gemeinderat sind Diskussion und Widerspruch nicht lästig und zeitraubend, sondern erwünscht und notwendig, um zu den besten Entscheidungen im Sinne der gesamten Bevölkerung der Marktgemeinde zu gelangen. Meine umfangreiche Expertise als umsichtiger Projektleiter, der verpflichtet ist und sich verpflichtet fühlt, seinen Kunden gute Ergebnisse zu liefern, möchte ich auch als Bürgermeister dem Gemeinderat zugutekommen lassen.

Ein Bürgermeister aus einer Minderheitsfraktion, ja das wäre ein völlig neuer Ansatz. Ein Bürgermeister, der bei allen Vorhaben nicht per Klubzwang dem Gemeinderat seinen Willen aufzwingen kann, sondern mit guten Argumenten und ordentlichen Unterlagen den Gemeinderat davon überzeugen muss, dass Vorschläge durchdacht und objektiv begründet sind. Ein Bürgermeister, der stets der realen Gefahr eines Misstrauensantrags ausgesetzt ist, sollte er nicht alle seine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt und dem notwendigen Eifer erledigen. Ein Bürgermeister, der tatsächlich für alle Bevölkerungsgruppen und Fraktionen im Gemeinderat ein offenes Ohr haben MUSS, sollte er nicht ohne Job dastehen wollen.

Ich bin seit 2010 Mitglied im Gemeinderat und seit 2012 Mitglied des Gemeindevorstands. Ich habe in diesen vielen Jahren viel kommunalpolitisches Know-How sammeln können und viele negative Erfahrungen machen müssen, wie Gemeindepolitik auf keinen Fall gelebt werden sollte. Ich habe in diesen Jahren nicht mit Kritik gespart, vor allem dann, wenn wir von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen wurden. Ebenso habe ich bei allen sich bietenden Gelegenheiten meine Kompetenzen bestmöglich zur Verfügung gestellt und eingebracht.

(Selbst-)Kritikfähigkeit und kommunalpolitische Kompetenzen werden Schlüsseleigenschaften sein, wenn wir die großen Aufgaben, die uns bevorstehen, bewältigen wollen. Unsere finanzielle Situation verschlechtert sich von Jahr zu Jahr, die Liste der teilweise dringenden Projekte wird von Jahr zu Jahr länger. Es wird notwendig sein, eine objektive Prioritätenliste zu erstellen und an dieser auch festzuhalten. Es wird notwendig sein, in kleinen Schritten unsere Finanzen zu sanieren, ohne dabei die laufenden Aufgaben zu gefährden und trotz allem die Projektliste von oben nach unten abzuarbeiten. Diese Mammutaufgabe wird einen breiten Konsens im Gemeinderat erfordern. Einen Konsens, um den ich mich mangels gegebener Mehrheit um ein Vielfaches mehr bemühen müsste als jemand aus der Mehrheitsfraktion. Der Mut zum Systembruch, mit der Chance, aufeinander ehrlich zuzugehen und Großes zu bewirken, wäre in unserer Situation eine gute Wahl.

Mein Werdegang verlief entlang vieler Stationen und erlaubte mir unterschiedliche Einblicke in zahlreiche Lebensrealitäten. Egal ob am elterlichen Landwirtschaftsbetrieb, in dörflichen Jugendvereinen, als Student, Forschender, Unterrichtender und Betriebsrat an der Universität, als Berater im In- und Ausland, als Abteilungsleiter in einem expandierenden Unternehmen, als Projektleiter in komplexen Infrastrukturprojekten, als Familienvater in Karenz und Teilzeit, als motivierter Helfer bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, als ortsgeschichtlich Interessierter und Engagierter, in allen Lebenslagen und Situationen war und ist das Wohl der Menschen um mich herum meine erste Priorität. Nun würde ich gerne das Wohl aller Steinakirchnerinnen und Steinakirchner zu meiner obersten Priorität machen. Wenn ihr mir Euer Vertrauen schenkt.

Für ein persönliches Gespräch stehe ich gerne zur Verfügung.

Euer

Wolfgang