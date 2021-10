Gastwirt in Gaming gesucht

„Mein ganzes Glück auf Erden bist nur du“ sang Schlagerstar Kurt Elsasser 1997. Kein glückliches Händchen hat der Sänger mit seinem Gasthaus in Gaming. 2016 hat er die Steinmühle, direkt an der B25, gemeinsam mit einer Ehefrau erworben. Seither haben sich hier die Pächter die Klinke in die Hand gebeben.

Zuletzt wurde das Haus zwei Jahre lang von Paul Kamas im Sinne des Ehepaares Elsasser geführt. Mit wenig Erfolg. „Denn seit 1. Oktober sind wir nun wieder auf der Suche nach einem neuen Betreiber“, erzählt der Schlagersänger. Die Pandemie wäre aber nur ein Teil des Misserfolges gewesen. „Der neue Pächter sollte aufgeschlossen sein, auf die Gaminger zugehen und vor allem ein gutes Konzept haben. Der Gast ist König und wir würden es sehr begrüßen, wenn das Gasthaus zur Steinmühle wieder ein Treffpunkt für Jung und Alt und ein Platz für ein gemütliches Beisammensein bei gutem Essen und Trinken wird“ wünscht sich Elsasser.